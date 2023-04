Az, ouvrier ostréicole romantique de 25 ans, est en couple avec Jess, la star locale du feuilleton Crimes à Sète. Ce soir, c’est décidé, il la demande en mariage. Rien ne se passe comme prévu, mais heureusement, ses amis sont là.

AUDREY-ANNE BLAIS La Presse

La réalisatrice franco-algérienne Emma Benestan réalise son premier long métrage avec Fragile, une comédie romantique solaire se déroulant dans le magnifique cadre de Sète, dans le sud-est de la France.

Azzedine (Yasin Houicha), ouvreur d’huîtres passionné au cœur tendre, tombe de haut lorsque sa copine, Jessica (Tiphaine Daviot) – en qui il pensait avoir trouvé « la perle », – décline sa demande en mariage. Le jeune homme, qui incarne un modèle rafraîchissant de la masculinité, s’entourera de sa bande d’amis attachante à souhait pour faire face à l’adversité, une mémorable soirée d’été à la fois.

Lila (Oulaya Amamra), amie d’Azzedine tout juste revenue d’un exil à Paris, prendra ce dernier sous son aile, entre autres en lui apprenant quelques pas de danse pour lui changer les idées – et éventuellement reconquérir Jessica qui, pendant ce temps, développera une idylle avec l’acteur avec qui elle partage la vedette dans une série.

C’est un film riche en dialogues bidonnants et dont le rythme soutenu et énergique donne envie de faire la fête avec ceux qu’on aime. Citons les personnages de Raphaël (Raphaël Quenard), Ahmed (Bilal Chenagri) et Kalidou (Diong-Kéba Tacu), qui complètent parfaitement la joyeuse brigade avec leurs tirades philosophiques loufoques et leurs mauvais coups.

Si le scénario gagne des points d’originalité en infligeant la peine de cœur qui est au centre du récit à un personnage masculin, il est décevant de constater qu’il finit quand même par trop bien s’accorder avec les codes du genre.

Le dénouement (que nous ne dévoilerons pas ici) n’est pas du tout à la hauteur de l’énergie dont est empreinte la première moitié du film. Au bout du compte, on a l’impression d’avoir souvent vu ce film. Ce décalage ne pardonne pas, même si on se régale de l’humour bien franc, baveux et légèrement salace. C’est réellement une pépite dans la catégorie feel good movie, mais qui réinvente moins la roue qu’on ne le croirait au départ.

Fragile est un hommage sincère à la jeunesse, à la diversité et à la sensibilité qui, même s’il s’apparente à de nombreux films vus auparavant, a le mérite de réchauffer le cœur et d’arracher rires et sourires.

En salle