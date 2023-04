Beau Is Afraid

Renfield

Une bonne dose de sang et d’humour

Dans Renfield, de Chris McKay (The Lego Batman Movie, The Tomorrow War), Nicolas Cage est le comte Dracula, tandis que Nicolas Hoult incarne le personnage-titre, son serviteur. Alors que le premier, cruel et assoiffé, se retrouve affaibli par un rituel visant à l’éliminer, le second est contraint à tuer pour lui permettre de regagner sa puissance.