Détectives privés à la tête de leur propre agence, Audrey et Nick Spitz n’obtiennent pas le succès escompté. Ils acceptent l’invitation que leur lance leur riche ami, le Maharajah, à la veille de se marier, sans se douter qu’ils se retrouveront au milieu d’un sordide complot, qui les mènera jusqu’à Paris.

En 2019, Netflix a remporté un énorme succès avec le film Murder Mystery, mettant en vedette Jennifer Aniston et Adam Sandler. Malgré un accueil tiède des critiques, la comédie policière s’est hissée en tête du palmarès des nouvelles productions les plus populaires sur la plateforme cette année-là, films et séries télévisées confondus. La série Stranger Things 3 s’était alors classée à la deuxième position. Une suite allait donc presque de soi.

Jennifer Aniston et Adam Sandler, qui se sont donné la réplique dans la comédie sentimentale Just Go With It (Méchant menteur), en 2011, donnent l’impression de franchement s’amuser dans Murder Mystery 2, qui se déroule quatre ans après le premier opus. Rien ne va plus dans la vie professionnelle des deux détectives, Audrey et Nick Spitz. Ils peinent à dénicher des clients. Leur vie sentimentale bat de l’aile. La perspective d’un séjour toutes dépenses payées dans une île luxuriante, aux frais de leur ami le Maharajah (Adeel Akhtar), qui se marie, tombe à point.

Bien sûr, les rebondissements sont nombreux et les deux invités américains se retrouvent rapidement dans l’embarras, lorsque leur hôte est enlevé. Les références au premier film sont nombreuses et contribuent au charme du second. Les amateurs du genre ont d’ailleurs avantage à se rafraîchir la mémoire pour apprécier certaines scènes. Le scénariste James Vanderbilt (Murder Mystery, Scream 6) multiplie les parallèles et ramène avec humour le colonel Ulenga (John Kani) et l’inspecteur Delacroix (Dany Boon).

Jeremy Garelick (The Wedding Ringer/Garçons d’honneur, The Binge) prend la relève en tant que réalisateur et parvient à créer du suspense dans des scènes plus invraisemblables les unes que les autres. Les lieux de tournage sont à couper le souffle. Le numéro de danse de style Bollywood en l’honneur du Maharajah et de sa future épouse Claudette (Mélanie Laurent) est époustouflant. Mais toujours, l’attention demeure centrée sur Jennifer Aniston et Adam Sandler. Ils personnifient à merveille un couple ordinaire qui se démène avec brio pour trouver les coupables et s’extirper de situations dangereuses. Grâce à eux, le film fonctionne et offre un bon divertissement.

Sur Netflix