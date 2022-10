Imelda Turcotte Villeneuve n’a pas dit son dernier mot. Elle a beau avoir 89 ans, elle a « des choses à régler ». Et elle n’y va pas avec le dos de la cuillère. Pendant 12 ans, elle mettra un peu d’ordre dans sa vie, quitte à perturber celle de ses enfants.

Jean Siag La Presse

Il y a des films qui nous arrivent du champ gauche – inattendus, non conventionnels et un peu fous. Et puis, il y a ceux qui sont à gauche du champ gauche. Les 12 travaux d’Imelda fait partie de cette catégorie.

Cette autobiographie d’Imelda Turcotte Villeneuve, tournée (sans budget !) à la manière d’une fiction par son petit-fils Martin Villeneuve, raconte les 12 dernières années de sa vie. Monté à partir de plusieurs courts, le film s’ouvre avec la célébration du 89e anniversaire d’Imelda pour se terminer avec sa mort, à 101 ans.

Première convention à accepter : l’interprétation de Martin Villeneuve. Car c’est lui qui incarne le personnage central de sa grand-mère (en portant ses vêtements !). Déstabilisant durant les premières scènes, il faut une certaine dose d’abandon pour apprécier cette comédie.

Martin Villeneuve reproduit la prose colorée de son aïeule, qui n’avait pas la langue dans sa poche et qui pouvait être fort désagréable. Impossible d’ailleurs de ne pas faire de parallèle avec Tatie Danielle.

Si on a l’impression qu’il cabotine par moments, Martin Villeneuve est aussi capable d’être émouvant. Il faut dire qu’il l’a observée de près, sa grand-mère, qui le surnommait affectueusement (!) « mon p’tit criss », et on sent, dans son interprétation, beaucoup de tendresse pour celle qu’il aimait taquiner.

Le fil conducteur de ces « travaux » ? Imelda a des choses à régler avant de passer l’arme à gauche.

Avec ses garçons André et Jean (Michel Barrette et Robert Lepage) ; sa fille Diane (Anne-Marie Cadieux) ; « la grosse Simone » (Ginette Reno) ; avec un certain Herman Landry aussi, qu’elle a connu avant de se marier… Imelda dévoilera ainsi quelques secrets de famille gardés scellés jusque-là – certains plus douloureux que d’autres – avant de s’en aller.

Un des grands atouts de ce film repose sur la qualité de jeu de ses interprètes. Martin Villeneuve a réussi un tour de force en s’entourant ainsi d’excellents acteurs (Yves Jacques et Antoine Bertrand font aussi des apparitions).

Un film qui boucle un cycle de près de 10 ans pour le réalisateur, qui rend à sa grand-mère un ultime hommage à son image : à la fois drôle et dramatique, et complètement déroutant.

En salle