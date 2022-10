Ticket to Paradise

Une comédie romantique comme on les aime

Ils se sont aimés, ils ont eu un enfant, il y a bien longtemps. Aujourd’hui, ils ne s’endurent plus. Pour empêcher leur fille de se marier, et de céder comme eux plus jeunes au coup de foudre – pire gaffe qui soit, n’est-ce-pas –, deux ex tentent le tout pour le tout. Pour le pire et pour le meilleur.