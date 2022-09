Hocus Pocus 2

Le soir de l’Halloween, les trois sœurs Sanderson, les sorcières les plus célèbres de la ville de Salem, réapparaissent accidentellement lorsqu’une chandelle à la flamme noire est allumée. Dans leur quête d’immortalité, elles se heurtent à trois adolescentes, qui elles aussi ont plus d’un tour dans leur sac.

Danielle Bonneau La Presse

La comédie Hocus Pocus, sortie en 1993, est devenue un classique familial pour l’Halloween, grâce à son trio de sorcières excentriques interprétées avec panache par Bette Midler (Beaches), Sarah Jessica Parker (Sex and the City) et Kathy Najimy (Sister Act). Vingt-neuf ans plus tard, les comédiennes reprennent avec autant d’entrain les rôles des sœurs Winifred, Sarah et Mary, qui n’ont que quelques heures pour parvenir à leurs fins. L’attente aura valu la peine.

L’amélioration la plus marquée se trouve du côté du scénario. Celui-ci était plutôt mince dans le film original de Disney. Il a pris du coffre, comportant de nombreux rebondissements et des enjeux allant au-delà de la quête d’enfants pour s’assurer une jeunesse éternelle. Les redoutables sorcières, menées par Winifred (formidable Bette Midler), désirent se venger et ne reculent devant rien pour devenir toutes-puissantes.

Des liens sont habilement tissés entre ce qui s’est produit lors du 16e anniversaire de Winifred et le 16e anniversaire, 370 ans plus tard, de l’adolescente Becca (Whitney Peak), la veille de l’Halloween. Grandissant à Salem, Becca et ses deux meilleures amies sont attirées par la sorcellerie depuis leur enfance. Elles ne s’en laissent pas imposer quand le trio maléfique ressurgit.

Sous la direction de la réalisatrice Anne Fletcher (The Proposal), à peu près tout a été poussé plus loin que dans le film original, que ce soient les effets spéciaux, la réaction des sorcières à divers éléments que l’on tient pour acquis à notre époque, ainsi que la force des liens qui unit les trois sœurs. À l’humour se mêle une charge émotive.

Surtout, le plaisir de retrouver les légendaires sorcières ne se dément pas. La fougueuse Winifred aux longues dents, la belle et étourdie Sarah ainsi que la fidèle Mary à la bouche croche ont conservé leur charme. Même le gentil zombie Billy Butcherson (Doug Jones) est de retour. Il y a de quoi satisfaire les mordus de la franchise, tout en séduisant une nouvelle génération.