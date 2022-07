Le documentaire Fire of Love suit le parcours hors norme d’un couple de volcanologues français, Katia et Maurice Krafft, qui a parcouru le monde pendant les années 1970 et 1980 pour étudier les volcans et les faire connaître à un vaste public.

Marie Tison La Presse

Comme son titre l’indique, Fire of Love est une histoire d’amour. C’est d’abord l’amour entre la géochimiste Katia Conrad (devenue Krafft) et le géologue Maurice Krafft. Mais c’est surtout l’amour qu’ils portent aux volcans, au point d’y consacrer leur vie.

Dès le début du documentaire de Sara Dosa, on sait que cette histoire d’amour finira mal. Alors que défilent des images du couple, une narratrice nous informe : « Voici Katia. Et lui, c’est Maurice. Nous sommes en 1991. Le 2 juin. Demain sera leur dernier jour. »

Les deux volcanologues perdront effectivement la vie le 3 juin 1991 dans une coulée pyroclastique aux abords du volcan Unzen, au Japon.

Katia et Maurice Krafft ont voulu s’approcher au plus près des phénomènes volcaniques, n’hésitant pas à camper dans le cratère de volcans actifs pour en comprendre le mécanisme. Ils ont laissé des écrits, des milliers de photos, des heures de films. Sara Dosa a puisé dans ces archives pour retracer la vie de ce couple atypique, charismatique.

C’est donc avec des images spectaculaires que la cinéaste tisse son histoire. Le film a remporté le prix du meilleur montage au festival de Sundance 2022 et on comprend rapidement pourquoi : les monteuses Erin Casper et Jocelyne Chaput utilisent avec beaucoup de créativité les différentes séquences pour exprimer une émotion ou évoquer une atmosphère.

L’humour est souvent au rendez-vous : Sara Dosa offre quatre différentes versions de la première rencontre des deux jeunes volcanologues et trouve le moyen d’insérer une séquence étonnante d’un jeune Maurice Krafft qui vogue sur un lac d’acide sulfurique à bord d’un radeau gonflable.

La science aussi est mise en valeur : Maurice Krafft fait une distinction entre les volcans rouges, qui dégagent des torrents de lave et qui sont relativement prévisibles, et les volcans gris, qui peuvent exploser sans préavis et qui sont donc plus meurtriers.

Katia et Maurice Krafft sont choqués par la tragédie du Nevada del Ruiz, en Colombie en 1985, qui a fait plus de 23 000 morts parce que les autorités avaient ignoré les mises en garde de plusieurs volcanologues.

Le couple français redouble d’efforts pour sensibiliser davantage les gouvernements aux dangers des volcans. Le mont Unzen met fin à leur mission, mais le film ne verse pas dans le pathos, au contraire. Katia et Maurice Krafft se montrent très philosophes face aux risques qu’ils courent.

« Je préfère une vie intense et courte que longue et monotone », clame Maurice Krafft.

Rarement la science et l’amour n’auront été aussi incandescents.