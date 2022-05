Fragilisée par la mort de son ex-mari, une femme décide de prendre du recul en séjournant à la campagne. La période de ressourcement tourne court lorsque quelqu’un (ou quelque chose) semble vouloir s’en prendre à elle.

martin gignac Collaboration spéciale

Men (Eux en version française) ne laissera personne indifférent. Il s’agit d’une œuvre malade à bien des égards, qui débute dans le traditionnel film traumatique – à l’image de Midsommar, le récent Invisible Man et le classique Don’t Look Now – afin de plonger le cinéphile dans un véritable cauchemar.

Connu pour son excellent Ex Machina, le réalisateur et scénariste Alex Garland nage dans les mêmes eaux que son hallucinant Annihilation, où il est parfois impossible de faire la distinction entre les différents niveaux de réalité de l’héroïne.

Est-ce que cette dernière, campée par l’excellente Jessie Buckley (The Lost Daughter), commence à perdre la tête ou il y a véritablement une menace qui plane à l’horizon ? Et qui sont ces hommes terrifiants qui l’entourent ? Des figures mystérieuses qui arborent des visages similaires, incarnées par un Rory Kinnear (Bill Tanner des derniers épisodes de James Bond) inquiétant à souhait.

La plus grande erreur serait de vouloir décoder ce long métrage opaque et surréel, autant sur le plan des influences (de Lars von Trier à David Cronenberg) que des thèmes abordés. Parce qu’il y en a énormément, le plus important étant cette masculinité toxique que retransmet un patriarcat particulièrement pernicieux.

Trop chargé symboliquement (bonjour les allusions bibliques), le récit anxiogène ne résiste que rarement à l’analyse psychologique et il rappelle que l’intérêt réside ailleurs.

Il se trouve plutôt dans le rejet de la raison afin d’embrasser l’horreur folklorique pure. Celle délirante et complètement imprévisible qui prend son temps pour installer frissons et malaises. Jusqu’à exploser lors d’une des finales les plus troublantes et grotesques des dernières années.

Une expérience singulière d’une intensité peu commune qu’une salle de cinéma permet d’accentuer, autant sur le plan des images qui hantent que du son qui happe les sens. Aussi fascinante qu’exaspérante, la proposition n’est pas sans rappeler celle du Mother ! de Darren Aronofsky.

Men sera donc un film impossible à oublier… même si on aimerait effacer de sa mémoire quelques-unes de ses scènes traumatisantes. À essayer à ses risques et périls.

En salle