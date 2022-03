Cherchant à se frayer un chemin entre son rêve de devenir acteur et les attentes de ses parents, un jeune homme part pour Berlin afin de rejoindre son amoureuse, y voyant l’occasion d’un nouveau départ.

Marc-André Lussier La Presse

Pour son 25e long métrage, le prolifique Hong Sangsoo (Un jour avec, un jour sans, La femme qui s’est enfuie) propose un essai poétique minimaliste en noir et blanc, plutôt mineur dans son œuvre, mais qui parvient néanmoins à marquer l’esprit grâce à son pouvoir d’évocation.

Divisé en trois parties, Introduction relate le questionnement existentiel d’un jeune homme qui s’en remet un peu aux autres pour choisir la meilleure avenue à emprunter pour mener son existence. Dans sa quête figurent un père médecin, une jeune amoureuse partie à Berlin dans le cadre d’un échange étudiant et un acteur connu auquel sa mère a donné rendez-vous dans le restaurant d’un hôtel au bord de la plage.

Fabriqué par le vétéran cinéaste coréen dans toutes ses coutures (Hong Sangsoo signe le scénario, la mise en scène, la direction photo, le montage, la musique et la production !), ce long métrage de courte durée (66 minutes), visuellement splendide, se distingue avant tout grâce à son style en apparence évanescent. Au cœur du propos figure aussi une rencontre entre des gens issus de différentes générations ayant, dirait-on, de plus en plus de mal à se comprendre. Une discussion entre l’acteur mûr et le jeune homme en restera l’illustration la plus éloquente, dans un film où priment les ellipses et les sous-entendus.

Lauréat du prix du meilleur scénario au festival de Berlin l’an dernier, Introduction est à l’affiche à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma Public en version originale coréenne avec sous-titres français.