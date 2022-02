En 2045, dans un monde où l’intelligence artificielle répond à tous les besoins et désirs des humains, les membres d’une famille en crise se retrouvent inexplicablement otages de leurs robots domestiques dans leur propre maison. À l’extérieur, la dernière génération d’androïdes tente de prendre le pouvoir…

Marc-André Lussier La Presse

Ça commence par un sketch un peu trash, intitulé Homo Ridiculus, dont on comprendra rapidement qu’il s’agit d’un programme qu’un ado regarde sur un écran virtuel. Jean-Pierre Jeunet met ainsi en place dès le départ le ton sarcastique qu’il empruntera pour mener à bien l’histoire de BigBug, un film qui parle finalement davantage des humains que d’intelligence artificielle.

Dans cette farce à caractère futuriste, dont le récit se déroule en 2045, le réalisateur d’Un long dimanche de fiançailles et du Fabuleux destin d’Amélie Poulain orchestre une cohabitation forcée entre des gens entretenant différents rapports, parfois non bienvenus, les plus tendus étant ceux liant une femme (Elsa Zylberstein) et son ancien mari (Youssef Hajdi), venu sans s’annoncer régler des choses en compagnie de sa jeune fiancée (Claire Chust), au moment où madame se fait courtiser par un directeur de sites d’art (Stéphane De Groodt) dont les ambitions dépassent le stade professionnel. Sans parler de cette voisine (Isabelle Nanty), dont on découvrira rapidement le bon usage qu’elle fait de son robot d’apparence humaine.

Comme tout film de Jean-Pierre Jeunet, BigBug regorge d’idées foisonnantes, notamment cette capacité qu’ont les robots domestiques de lire chez les humains les véritables sentiments qu’ils ressentent et d’en afficher les statistiques. Monsieur le directeur de sites d’art fait la cour à madame avec de belles paroles ? Sincérité : 3 %. Pulsions sexuelles : 85 %. Et ainsi de suite…

On s’en est aussi donné à cœur joie au rayon de la direction artistique. Sur le plan visuel, BigBug impressionne. Racontée parfois sur un ton qui n’appelle aucune subtilité, l’histoire convainc peut-être un peu moins, mais elle a le mérite de faire écho aux petits et grands travers qui font de l’être humain ce qu’il est. Demain comme aujourd’hui.

En exclusivité sur Netflix