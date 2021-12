Ayant découvert une comète se dirigeant tout droit vers la Terre, au risque d’anéantir la planète entière lors de l’impact, prévu dans six mois, deux astronomes se heurtent à l’indifférence générale de l’humanité, y compris celle du gouvernement des États-Unis.

Marc-André Lussier La Presse

Après The Big Short et Vice, Adam McKay propose une satire truffée de gags efficaces, laquelle laisse néanmoins un goût amer tellement elle s’appuie sur un fond de vérité. Dans Don’t Look Up (Déni cosmique est le titre du film en français), le cinéaste illustre comment la politisation de tous les enjeux, surtout ceux basés sur la science, et la désinformation relayée par les partisans de faits alternatifs mènent carrément l’humanité à sa perte.

Don’t Look Up est le slogan auquel souscrivent fièrement ceux qui appuient la présidente des États-Unis, Janie Orlean. Interprétée par Meryl Streep, actrice surestimée selon Donald Trump, cette politicienne refuse de prendre les mesures nécessaires quand deux astronomes (Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence) viennent la prévenir du danger imminent qui guette la Terre si rien n’est fait pour faire dévier la trajectoire d’une immense comète. La femme la plus puissante du monde préfère inviter le bon peuple à ne pas « céder à la peur » et à plutôt regarder vers le sol que vers le ciel. Ce qui ne l’empêche pas de solliciter l’aide de sociétés privées…

Leonardo DiCaprio a dû s’en donner à cœur joie quand son personnage, très mesuré au départ, fait un esclandre en direct sur le plateau d’une émission de télé animée par des présentateurs optimistes à tout crin (Cate Blanchett et Tyler Perry, excellents). Dans le rôle d’une diplômée naturellement impétueuse, Jennifer Lawrence offre aussi une excellente performance.

Si l’ensemble aurait pu être mieux resserré, on salue le cran d’Adam McKay pour avoir tenu son idée jusqu’au bout, sans faire de compromis sur le dénouement. À cet égard, la première scène post-générique est hilarante. Il y en a une autre – un peu moins réussie – à la toute fin du générique.

En salle dès ce vendredi et sur Netflix le 24 décembre