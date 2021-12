Critiques

Prière pour une mitaine perdue

Un film d’une profonde humanité ★★★★

En plein hiver, des gens vont et viennent au comptoir des objets perdus de la Société de transport de Montréal. Ils cherchent une mitaine, une tuque, des clés, un cartable, un sac à main et autres objets perdus. Cette quête matérielle renvoie à celle, plus spirituelle, de la perte comme du désir de retrouver un amour, un être cher, une période de sa vie…