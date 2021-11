À New York, dans les années 1920, la vie d’une femme afro-américaine est bouleversée à cause d’une rencontre inattendue avec une ancienne amie qui, désormais, mène une vie de bourgeoise en se faisant passer pour une femme blanche.

Marc-André Lussier La Presse

Rebecca Hall s’est jusqu’à maintenant distinguée comme comédienne au cinéma grâce à des films comme Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen) ou, plus récemment, Godzilla vs Kong (Adam Wingard). Passing est pour elle un projet éminemment personnel, dans la mesure où, en signant elle-même l’adaptation du roman de Nella Larsen, que l’autrice a publié en 1929, et en passant derrière la caméra pour en assurer la réalisation, l’actrice britannique appelle la mémoire d’une grand-mère qu’elle n’a pas eu le temps de connaître. Cette dernière, afro-américaine, se serait apparemment fait passer pour une femme blanche toute sa vie.

Cette réalité étant au cœur du roman, la nouvelle réalisatrice a su y trouver une matière très inspirante, riche en nuances. Rebecca Hall explore ainsi une époque où des afro-descendants choisissaient de masquer leur véritable nature pour tenter de trouver de meilleures conditions de vie dans la société blanche.

Grâce aux sublimes images en noir et blanc d’Eduard Grau (l’utilisation du noir et blanc permet en outre de nuancer les teintes), on évoque le New York d’il y a un siècle à travers l’histoire de deux femmes ayant fait des choix de vie différents.

Irene (Tessa Thompson) habite à Harlem en compagnie de son mari médecin (André Holland) en demeurant toujours sur ses gardes dès qu’elle sort du quartier. Son ancienne amie Clare (Ruth Negga), mariée à un banquier raciste (Alexander Skarsgård), veut de son côté retrouver un peu d’authenticité, elle qui joue à la femme blanche depuis maintenant des années. Les deux actrices offrent de superbes performances.

Rebecca Hall fait ainsi écho au malaise tangible découlant de la situation en affichant un talent certain pour la mise en scène et la composition des plans. Son long métrage — le premier qu’elle signe à titre de cinéaste — gagne assurément à être vu sur grand écran.

Passing est présenté à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma Moderne en version originale sous-titrée en français. Il sera offert sur Netflix (Clair-obscur est le titre en français) dès le 10 novembre.

