Dans le sous-sol d’une petite église épiscopale, deux couples affligés par une même tragédie se rencontrent pour la première fois.

Marc-André Lussier La Presse

On jurerait que Mass est tiré d’une pièce de théâtre. Cela tient à la construction du récit, à la façon dont les personnages interagissent, aux performances grandioses des acteurs, visiblement ravis de pouvoir moduler une aussi belle partition, puisée à même une histoire directement branchée sur la nature humaine.

Pourtant, non. Fran Kranz, jusqu’ici essentiellement connu comme acteur (la série Dollhouse, The Cabin in the Woods), a écrit un scénario original, qu’il porte lui-même à l’écran en passant derrière la caméra pour la toute première fois. Il met son texte en scène de façon efficace, laissant essentiellement la place à des interprètes sur lesquels glissent de discrets mouvements de caméra.

Dès le départ, le cinéaste fait écho à la gravité du moment quand une travailleuse sociale vient inspecter l’endroit où aura lieu la rencontre entre les deux couples. L’ambiance est à couper au couteau et distille déjà un malaise, malgré la plus belle volonté des hôtes de la petite église épiscopale où une salle du sous-sol a été réservée. Ne sortez pas le buffet pour rien, personne n’aura faim.

Puis les deux couples arrivent. Gail (Martha Plimpton) et Jay (Jason Isaacs) d’un côté de la table, Linda (Ann Dowd) et Richard (Reed Birney) de l’autre. On échange d’abord des banalités parce qu’on ne sait trop comment engager la vraie conversation. Le spectateur sent bien qu’un drame épouvantable lie ces étrangers, mais il faudra quand même patienter un peu pour en apprendre la nature. Et les détails qui le caractérisent.

Mass emprunte ainsi la forme d’une confrontation entre des gens ayant vécu une même tragédie de façon différente, mais dont la souffrance est commune et la plaie toujours aussi vive. Parsemé de moments déchirants, ce long métrage aborde des thèmes difficiles et repose essentiellement sur les dialogues, auxquels font honneur quatre acteurs au sommet de leur art.

En salle en version originale anglaise