Dans une petite ville du nord de l’Angleterre, Jamie a l’ambition de devenir une drag queen. Il franchira tous les obstacles pour réaliser son rêve.

Marc-André Lussier La Presse

Cette adaptation cinématographique d’une comédie musicale ayant obtenu un beau succès en Grande-Bretagne commence avec l’avis suivant : « Cette histoire est réellement arrivée, mais nous avons ajouté des chansons et de la danse ! » Nous voilà prévenus. Everybody’s Talking About Jamie est une espèce de croisement entre Billy Elliot et The Prom. Comme un High School Musical queer et festif, qui assume pleinement son côté « gomme balloune ». Et, pour peu qu’on apprécie le genre, ça marche !

Bien entendu, une future drag queen fréquentant un collège avec des règles vestimentaires très strictes doit franchir certains obstacles avant de pouvoir réaliser son rêve. Cela dit, Jamie, magnifiquement interprété par Max Harwood, bénéficie de l’appui indéfectible d’une mère compréhensive (Sarah Lancashire), d’une meilleure amie musulmane devant faire face à un milieu conservateur (Lauren Patel) et, surtout, d’un mentor qui accepte de le prendre sous son aile. Richard E. Grant campe d’ailleurs de façon remarquable cette Miss Loco Chanelle, une drag queen légendaire qui a dû s’imposer à une époque où la pratique de cet art devait obligatoirement s’allier au militantisme.

Ce retour en arrière, au son d’un numéro intitulé This Was Me, constitue d’ailleurs l’un des moments les plus significatifs de cette production. On y montre alors des scènes d’archives tirées des luttes qu’ont dû mener les communautés LGBTQ dans les années 1980 pour revendiquer leurs droits. Et les drames engendrés par la crise du sida. Cela ne constitue toutefois qu’une parenthèse dans un film axé sur la célébration, réalisé par Jonathan Butterell, qui avait déjà signé la mise en scène du spectacle.

Destinée plutôt à un jeune public, cette comédie musicale adoucit visiblement certains angles, mais elle a le mérite de mettre à l’avant un personnage qui ne s’excuse aucunement de sa différence. Et qui la revendique de façon flamboyante.

Everybody’s Talking About Jamie (Tout le monde parle de Jamie en version française) est offert sur Amazon Prime Video.