Le chef, écrivain et animateur Anthony Bourdain a surpris tout le monde en mettant fin à ses jours en 2018 alors qu’il était admiré pour son approche authentique de la nourriture, de la culture et des voyages. Un documentaire revient sur sa vie.

Émilie Côté La Presse

On ne peut pas dire que Roadrunner – A Film About Anthony Bourdain montre l’homme derrière le personnage. Que ce soit comme chef ou comme auteur, Bourdain se démarquait par son authenticité, son intégrité et son refus des faux-semblants. Il était tout sauf un personnage…

Comme on dit dans sa langue maternelle, il était no bullshit. Or, on en savait très peu sur lui.

C’est la vie privée, ou du moins intérieure, du célèbre animateur de Parts Unkown que le réalisateur Morgan Neville tente de mieux comprendre dans le documentaire qu’il lui consacre. Bourdain le père, Bourdain l’ami, Bourdain l’amoureux de trois femmes et Bourdain le tourmenté qui a tragiquement mis fin à ses jours en 2018…

Le documentaire s’ouvre avec des images du globe-trotteur devant la mer. Avec sa voix hors champ et son élocution unique, Bourdain dit penser à la mort chaque jour…

C’est connu, Bourdain était un être d’excès et un bourreau de travail. Du jour au lendemain, il a mis fin à sa dépendance à l’héroïne. Quand il s’est mis au ju-jitsu, il s’est investi corps et âme dans cet art martial.

Avant de sortir le livre qui l’a révélé au monde, Kitchen Confidential, Bourdain se réveillait avec une seule idée en tête : s’allumer une cigarette, ouvrir son ordinateur et écrire… C’est ce qu’il confie dans son appartement new-yorkais de l’époque dans Roadrunner – A Film About Anthony Bourdain.

Avec les émissions, entrevues et reportages dont Bourdain a été la vedette pendant sa carrière, Morgan Neville avait un formidable bassin d’archives pour réaliser son film. La grande valeur ajoutée aux images du passé s’avère les entrevues avec ses proches : ses producteurs depuis le début, Lydia Teneglia et Chris Collins, son éditrice et agente, Kimberly Witherspoon, et ses nombreux amis.

Neville, comme il l’avait démontré dans son excellent documentaire 20 Feet from Stardom, sait faire parler les gens. Les entrevues avec les membres de l’équipe de tournage de Bourdain sont hyper intéressantes et révélatrices. On apprend à quel point le passage à la télé de Bourdain a été éprouvant pour lui. À un moment donné, il se décrit avec une certaine déception comme « un transfuge » (defector) de la cuisine.

Bourdain avait un esprit et un mode de vie rock’n’roll. Il comptait parmi ses amis Iggy Pop, Alison Mosshart et Josh Homme, à qui on doit la chanson du générique de Parts Unkown. Dans le film, ce dernier et Bourdain parlent de la difficile conciliation famille et travail à l’étranger.

Le dernier tiers du film se concentre sur les raisons qui ont poussé Bourdain à mettre fin à ses jours. Il y a une grande part de règlement de comptes envers l’actrice Asia Argento (avec qui Bourdain était en couple à sa mort). Il y a aussi des amis de Bourdain qui ont des remords. David Chang pleure à la caméra quand il raconte avoir reçu un courriel de Bourdain qui se désolait de ne pas être un bon père…

Il y a aussi une entrevue éclairante avec la mère de sa fille, Ottavia Busia. Et bien entendu, une autre avec son grand ami Éric Ripert, avec qui Bourdain était en tournage en Alsace quand il s’est suicidé.

À la fin de sa vie, le plus cool et humaniste des globe-trotteurs n’allait pas bien. C’est pourquoi ses tournages le menaient toujours plus loin. Sa relation amoureuse avec Asia Argento lui a aussi fait prendre des décisions qui ont dérouté son entourage.

Mais on ne vous en dit pas plus. Si vous pleurez toujours la mort d’Anthony Bourdain ou si vous regrettez de ne pas avoir suivi ses aventures de son vivant, regardez Roadrunner — A Film About Anthony Bourdain.

En salle dès ce vendredi

Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou encore Tel-jeunes (1 800 263-2266). Un intervenant est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.