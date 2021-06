Au volant de voitures plus puissantes et plus spectaculaires les unes que les autres, Dom Toretto et les membres de son clan en ont vu de toutes les couleurs au cours des 20 dernières années. D’abord hors-la-loi, voleurs de lecteurs de DVD (!), ils sont devenus de super espions au fil des huit premiers films de la saga Fast & Furious. Ils doivent maintenant relever l’un de leurs plus importants défis, impensable lorsque le tournage de F9 a débuté à l’été 2019 : ramener le public au cinéma.

Danielle Bonneau La Presse

Cela tombe bien, le réalisateur Justin Lin a pris les choses en main. Il fait un retour après avoir réalisé les opus 3, 4, 5 et 6 de la populaire franchise, élevant la série vedette de Universal à un niveau supérieur. Les longs métrages qui ont fracassé des records au box-office sont toutefois les deux suivants, Furious 7 et The Fate of the Furious (Le destin des dangereux), qui ont respectivement récolté 1,5 milliard et 1,2 milliard à l’échelle internationale. C’est dire le potentiel… et le niveau des attentes envers cette mégaproduction, qui en met plein la vue. Époustouflante, elle est faite sur mesure pour le grand écran.

Des scènes d’action surréelles se succèdent dans les rues de Londres et de Tokyo, de même qu’en Thaïlande, à Édimbourg et à Los Angeles… jusque (oui, oui) dans l’espace. Pour en profiter pleinement, il faut mettre de côté tout scepticisme et embarquer dans un univers où même les manœuvres impossibles réussissent grâce au leader incontesté Dom Toretto (Vin Diesel), à sa femme et alliée indéfectible Letty (Michelle Rodriguez) et à leurs proches.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL Tej (Chris « Ludacris » Bridges) et l’hilarant Roman (Tyrese Gibson) se rendent dans l’espace, vêtus de scaphandres...

La sœur de Dom, Mia (Jordana Brewster), est de retour, tout comme la bollée de l’informatique Ramsey (Nathalie Emmanuel), Tej aux talents multiples (Chris Ludacris Bridges) et l’hilarant Roman (Tyrese Gibson). Ce dernier a le don d’exprimer à différents moments le ridicule des exploits du groupe, faisant preuve d’une autodérision rafraîchissante. Comme si Justin Lin (aussi coscénariste et coproducteur) lisait dans les pensées des spectateurs et leur signifiait qu’il sait pertinemment à quel point les rebondissements sont insensés et qu’il ne se prend pas au sérieux.

Un nouvel ennemi

Le thème de la famille, au cœur de la franchise, ajoute une certaine profondeur à l’histoire. Le film explore le passé de Dom Toretto et revient sur la mort de son père pendant une course automobile. La tragédie, mentionnée dans le premier film en 2001, devient le pivot de cette neuvième œuvre, qui introduit un nouvel ennemi, Jakob, nul autre que le frère de Dom et de Mia. Cet adversaire de taille est interprété de façon fort convaincante par John Cena, un autre homme fort devenu superstar, qui s’est d’abord illustré dans la WWE (World Wrestling Entertainment).

Ce frère inconnu, répudié par Dom, apporte une nouvelle dimension à la saga, qui a su se renouveler. Jakob, impliqué dans un plan machiavélique qui menace la stabilité du monde, force Dom à sortir de sa retraite tranquille. Les efforts des camps rivaux pour mettre la main sur les deux moitiés d’un engin hautement convoité forcent des poursuites endiablées aux quatre coins du monde.

PHOTO GILES KEYTE FOURNIE PAR UNIVERSAL Dom (Vin Diesel) retrouve son frère Jakob (John Cena), qu’il a banni de sa vie. Les deux s’affrontent dans F9 The Fast Saga.

Des alliés réapparaissent, comme Han (Sung Kang) et Queenie Shaw (Helen Mirren). Du côté adverse, Cipher, interprétée par l’excellente Charlize Theron, est toujours aussi manipulatrice. Dommage qu’elle soit confinée dans une cage de verre. Mais elle aura probablement l’occasion de se reprendre dans le prochain opus.

Universal a en effet révélé que Justin Lin réalisera les deux derniers films de la saga (parties 1 et 2 de Fast & Furious 10). Dans le générique, une scène montre Deckard Shaw (Jason Statham), plus déterminé et en forme que jamais. La table est mise pour la suite.

En salle ce vendredi