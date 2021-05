Suscitant à la fois l’admiration et la méfiance auprès de ses collègues, un agent de sécurité, mystérieux et téméraire, se distingue en sauvant de façon spectaculaire la cargaison d’un camion blindé. Rapidement, les motivations de l’agent pour mener à bien ce sauvetage se révèlent…

Marc-André Lussier

La Presse

Wrath of Man (La furie d’un homme en version française) est le remake d’un thriller français de Nicolas Boukhrief, sorti en France en 2004. Le convoyeur, lancé directement en DVD au Québec à l’époque, mettait en vedette Albert Dupontel, Jean Dujardin et François Berléand. En choisissant d’en faire une adaptation 17 ans plus tard, le cinéaste britannique Guy Ritchie a sans doute voulu retrouver la pêche de ses premiers films en revisitant un genre avec lequel il a d’abord établi sa marque.

Pour ce faire, l’éclectique réalisateur, qui compte notamment dans sa filmographie des superproductions comme Sherlock Holmes et Aladdin, a même refait appel à Jason Statham. Les deux compatriotes, rappelons-le, ont vécu ensemble leur première expérience de long métrage avec Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Arnaques, combines et botanique) en 1998 et ont remis le couvert deux ans plus tard avec Snatch. Statham, un ancien athlète de haut niveau, membre de l’équipe nationale britannique de plongeon il y a 30 ans, est bien sûr devenu depuis une vedette de films d’action (grâce aux séries de films Transporter et Fast and Furious, entre autres), du genre de celles autour desquelles on construit des projets.

C’est peut-être là où le bât blesse dans Wrath of Man. Tout semble avoir été conçu pour donner l’occasion à Jason Statham de jouer beaucoup du fusil, sans vraiment chercher à aller plus loin. Si Guy Ritchie, qui a écrit le scénario du film avec Ivan Atkinson et Marn Davies (avec qui il a notamment travaillé pour The Gentlemen), distille un humour bienvenu dans les dialogues au cours du premier acte, il emprunte ensuite rapidement les codes du film de vengeance en se prenant très au sérieux.

Wrath of Man, comme le titre l’indique, n’offre rien d’autre qu’un divertissement hyper violent qui, grâce à l’efficacité de son exécution et à la tension constamment soutenue, plaira sans doute aux amateurs d’un genre déjà surexploité. Les autres feraient peut-être mieux de revoir le film original.

En salle en version originale et en version française dès ce vendredi

