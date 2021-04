Après avoir découvert la présence d’un passager clandestin à bord de leur vaisseau spatial en route vers la planète Mars, désormais trop éloigné de la Terre pour rebrousser chemin, trois astronautes font face à un dilemme déchirant.

Marc-André Lussier

La Presse

Au-delà de la mission spatiale, et des quelques scènes spectaculaires qu’elle amène, Stowaway est avant tout un huis clos étouffant au cœur duquel se trouvent quatre personnages, coincés dans une situation apparemment insoluble. Le réalisateur Joe Penna, qui a été révélé sur la scène du cinéma mondial grâce à Arctic, un drame survivaliste, rend bien cette atmosphère dépouillée, où les personnages ne peuvent faire autrement que de creuser au plus profond de leur âme pour tenter de trouver une façon de composer avec la réalité inattendue dans laquelle ils sont plongés.

Le revers de cette approche est que Stowaway aurait grandement gagné à être vu sur grand écran, afin que le spectateur puisse s’immerger complètement dans cette histoire qui emprunte davantage la forme d’un drame psychologique. Le petit écran – aussi grand soit-il – nous maintient plus à distance. Ceux qui espéreraient voir beaucoup d’action et un feu roulant de péripéties dans ce film d’espace risquent d’être déçus.

En revanche, les quatre interprètes, Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim et Shamier Anderson, modulent magnifiquement leurs partitions. Le cinéaste, qui a coécrit le scénario avec Ryan Morrison (ce dernier a aussi coscénarisé Arctic), ne mise pas outre mesure non plus sur le conflit qui émerge entre les trois membres « officiels » de l’équipage pour produire des effets dramatiques inutiles.

Stowaway n’atteint pas la hauteur d’autres drames de science-fiction du même genre, à teneur plus philosophique (on pense à Solaris, Ad Astra et plusieurs autres), mais il révèle néanmoins certaines choses fondamentales de la condition humaine, lorsqu’elle est confrontée à l’inéluctable.

Stowaway est présenté en exclusivité au Canada sur la plateforme Amazon Prime Video.

AFFICHE FOURNIE PAR ELEVATION FILMS

Drame de science-fiction

Stowaway (V. F. Le passager no 4)

Joe Penna

Avec Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Toni Collette

1 h 56

★★★