A Secret Love : une émouvante histoire d’amour ★★★½

Terry Donahue, championne de baseball, et Pat Henschel ont caché qu’elles s’aimaient pendant plus de six décennies. Le documentaire lève le voile sur le parcours inusité des deux Canadiennes et montre la profondeur de leur relation, à un moment où elles sont confrontées à la maladie.