Onward : course contre la montre rocambolesque et émouvante ★★★★

Dans un monde où la magie a cédé sa place à la technologie, deux frères doivent apprendre à se faire confiance et à collaborer afin de profiter de la présence de leur père, qui leur a fourni un moyen de le faire revenir à la vie, l’espace de 24 heures.

Danielle Bonneau

La Presse

Avec son 22e film d’animation, Pixar sort des sentiers battus. Le studio d’animation, qui a offert deux suites (Incredibles 2 et Toy Story 4) depuis le lancement de Coco, en 2017, crée cette fois-ci un univers avec des airs de banlieue nord-américaine, peuplé de lutins, de centaures, de cyclopes et de fées. Ce monde hors norme donne lieu à plusieurs moments cocasses. Mais le véritable enjeu n’est jamais perdu de vue : permettre à deux frères de passer des moments significatifs avec leur père, mort quand l’un avait 3 ans et que l’autre n’était pas né.

Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) et Tom Holland (Spider-Man) prêtent respectivement leur voix aux lutins Barley et Ian. Vivant à une époque où la magie a perdu son attrait au profit de la technologie, ils sont aux antipodes l’un de l’autre. Barley, qui est une boule d’énergie et a confiance en lui, est un grand amateur de jeux de rôle et de fantasy. Ian, son cadet, est doux et manque d’assurance. Leur destin bascule le soir du 16e anniversaire de Ian, lorsqu’ils ont la folle possibilité de passer 24 heures avec leur père.

Ian ne parvient qu’à faire apparaître la moitié inférieure du corps. L’étrangeté de la situation s’estompe assez rapidement, grâce aux émotions que provoquent les pieds du père, qui expriment beaucoup de tendresse. Lors d’une course contre la montre mouvementée, le sentiment d’urgence croît au même rythme que la complicité entre les deux frères. Chacun se sert de ses forces et découvre alors celles de l’autre.

Le réalisateur Dan Scanlon (Monsters University) s’est inspiré de sa propre relation avec son frère et de leur désir d’établir un lien avec leur père mort quand ils étaient petits. Il en résulte un film empreint d’émotions, où l’évolution de la relation entre les deux frères touche droit au cœur.

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY ET PIXAR Affiche du film Onward

★★★★

Onward (V.F. : En avant). Un film d’animation de Dan Scanlon. Avec Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus. 1 h 52

