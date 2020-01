Au XIXe siècle, en Angleterre, le Dr Dolittle, qui peut communiquer avec les animaux, a coupé tout lien avec les humains depuis la mort de sa femme. Risquant de perdre son manoir si la jeune reine Victoria meurt empoisonnée, il se lance dans une grande aventure à la recherche d’un antidote, en compagnie de son étrange ménagerie et d’un jeune apprenti.

Danielle Bonneau

La Presse

Après avoir incarné Tony Stark (Iron Man) pendant plus de 10 ans dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), Robert Downey Jr. interprète un personnage totalement différent dans un monde fantaisiste inspiré des récits de Hugh Lofting, écrits il y a une centaine d’années.

À savoir : il s’agit d’un film pour enfants, où le respecté acteur partage la vedette avec des animaux étonnants. Parmi eux, on compte un perroquet de bon conseil (Emma Thompson), un ours polaire frileux (John Cena), un gorille anxieux (Rami Malek), une autruche qui cache sa tête partout pour ne pas voir la réalité (Kumail Nanjiani), une oie enthousiaste (Octavia Spencer), une renarde courageuse (Marion Cotillard), une brave girafe (Selena Gomez) et un chien intelligent (Tom Holland). Robert Downey Jr. parvient à bien s’imposer au milieu de ses sympathiques amis, entièrement créés par ordinateur.

IMAGE FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Dolittle

Oubliez le Dr Dolittle interprété par Eddy Murphy en 1998 et 2001, qui avait très peu en commun avec le héros des romans originaux. Le réalisateur et coscénariste Stephen Gaghan (Gold, Syriana), captivé tout petit par les aventures de l’excentrique vétérinaire interprété par Rex Harrison, en 1967, propose un film au charme vieillot qui rappelle l’univers de Jules Verne tout en profitant de la technologie et de l’expérience d’une équipe technique chevronnée.

Michael Sheen se distingue dans le rôle du médecin de la reine jaloux et sans scrupule, qui se lance aux trousses du Dr Dolittle, en mer et sur terre, pour l’empêcher de réussir sa mission. Malgré les dangers affrontés, la relation entre les animaux, empreinte d’humour, et l’affection qu’ils ressentent pour le singulier vétérinaire, qui est réciproque, demeurent le fil conducteur du long métrage.

★★★

Dolittle (v.f. Dolittle). Comédie fantastique de Stephen Gaghan. Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, 1 h 41.

