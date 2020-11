Let Him Go : au-delà des apparences ★★★

L’effet peut être trompeur. Si on commence à regarder Let Him Go sans savoir vraiment de quoi il s’agit ni connaître le roman de Larry Watson duquel il est tiré, on peut aisément s’attendre à voir un western à l’ancienne, pleinement assumé, où les envolées musicales ponctuent les images grandioses du Montana, justement surnommé The Big Sky State. La présence de Kevin Costner, un acteur dont les choix artistiques s’inscrivent souvent dans ce courant plus traditionnel, ne fait qu’accentuer cette impression.