The Art of Racing in the Rain: de guimauve et de sirop ★½

Le cinéma est entre autres une affaire d'émotions pures. On veut rire, pleurer, avoir peur. Certains films en appellent davantage au coeur qu'à la raison du spectateur, et cette intention est tout à fait louable. Encore faut-il éviter de sombrer dans le ridicule pour ce faire.

Le récit de The Art of Racing in the Rain fonctionnait peut-être à la lecture du roman de Garth Stein, dont ce film de Simon Curtis est l'adaptation, mais une fois mis en images ? Euh, pas vraiment.

D'abord, il faut savoir que le rôle principal est tenu par un golden retriever qui a la particularité de s'exprimer avec la voix de... Kevin Costner. Oui, il est beau, intelligent, et c'est à travers son regard - et ses pensées - que seront racontées les joies et peines qui marquent la vie de son maître adoré (Milo Ventimiglia, star de la série This Is Us).