Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw: folles poursuites et combats musclés ★★★½

Danielle Bonneau

La Presse La Presse

Attachez votre ceinture ! Dérivé de la très populaire franchise The Fast and the Furious, Hobbs & Shaw en met plein la vue. Comme on s'y attendait, les scènes d'action s'y multiplient et les poursuites sont plus spectaculaires les unes que les autres. En même temps, on nous entraîne complètement ailleurs grâce à la rivalité entre l'agent fédéral Luke Hobbs (Dwayne Johnson) et l'ex-militaire britannique Deckard Shaw (Jason Statham).