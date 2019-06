Dogman: théâtre de la bestialité humaine ★★★½

Le plus récent film de Matteo Garrone (Reality, Tale of Tales), qui nous arrive enfin, a été gratifié du prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes il y a plus d'un an. Très mérité, ce prestigieux laurier a couronné la remarquable composition de Marcello Fonte, dans un film qui, d'une certaine façon, évoque les dérives dans lesquelles l'humanité peut parfois plonger.

Marcello est un toiletteur pour chiens dans une bourgade pauvre. La toute première scène montre d'ailleurs un cabot féroce que cet homme - frêle en apparence - a peine à maîtriser pendant le shampoing, mais qui se détend comme un prince au moment du séchoir à poils. Dogman, c'est une qualité, jouera constamment sur le chaud et le froid, jusqu'à ce que l'issue, qu'on devine bien, soit inéluctable.