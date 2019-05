Booksmart: une comédie brillante ★★★★

Dès les premières images de Booksmart, on est séduit par ce duo d'actrices absolument charmantes : Kaitlyn Dever (Amy) et Beanie Feldstein (Molly).

Dans cette comédie très rafraîchissante, qui se déroule à Los Angeles, deux meilleures amies et premières de classe découvrent tardivement que leurs camarades en apparence frivoles sont eux aussi acceptés dans de prestigieuses universités. Il est donc possible d'étudier consciencieusement et de faire la fête ! Elles qui étaient pleines de préjugés envers leurs camarades « irresponsables » tombent de haut...

Molly et Amy décident alors de se lancer dans une folle nuit, où elles vont « faire le party » et montrer qu'elles aussi peuvent être drôles... et même enfreindre quelques règles ! Elles n'oublieront pas cette nuit pleine de rebondissements et de rencontres - et nous non plus, d'ailleurs.

L'actrice américaine Olivia Wilde a réussi son premier film, dont le ton est très juste et bienveillant, ce qui est un exploit, car on sait à quel point il est difficile de parler des adolescents. Elle aborde l'amitié, les préjugés, les premières amours, le tout dans une ambiance explosive, parfois décalée, chaotique et franchement drôle. Ce qui donne des scènes irrésistibles comme celle où les deux amies se retrouvent dans la voiture d'un livreur de pizza, désespérément à la recherche de l'adresse de la maison de Nick, où se déroule la fête de l'année. Vont-elles y arriver ?