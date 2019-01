Stan & Ollie: évocation d'une époque révolue ***

John C. Reilly et Steve Coogan dans Stan & Ollie, un film de Jon S. Baird.

Marc-André Lussier

La Presse La Presse Suivre @malussier L'histoire: Dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, Stanley Laurel et Oliver Hardy, maintenant plus vieillissants, entreprennent une tournée théâtrale épuisante. Ils tentent aussi de relancer au cinéma une carrière qui a connu ses plus grandes heures de gloire 20 ans plus tôt.

Il y a plusieurs décennies, le duo Laurel et Hardy faisait les beaux jours du cinéma comique et les deux comédiens, l'un anglais, l'autre américain, étaient considérés comme les rois du burlesque et de l'humour slapstick. Plus de 65 ans après leur dernière tournée, le réalisateur écossais Jon S. Baird (Filth) porte à l'écran un scénario de Jeff Pope (Philomenia) qui, bien que ponctué de quelques retours en arrière, se concentre surtout sur les dernières années professionnelles du célèbre duo. De facture très classique, Stan & Ollie maintient l'intérêt grâce à l'exploration d'une relation professionnelle qui ne pouvait pratiquement pas se conjuguer autrement qu'entre ces deux individus, même si tout ne fut pas qu'un fleuve tranquille non plus.

Agrandir Stan & Ollie IMAGE FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE