Impetus: régénération 101 ****

Le sujet est assez banal à première vue. Désespéré, un ingénieur montréalais (Emmanuel Schwartz) s'en va garder un loft et un lézard à New York! Scénario plutôt ordinaire, mais le thème de base a ici moins d'importance que la construction composite que Jennifer Alleyn a élaborée à partir de cette semence de récit.

Dans Impetus, plusieurs histoires de résilience s'entrecroisent et s'enchevêtrent, si bien qu'on est tenu en haleine du début à la fin, tout en devenant de plus en plus attaché aux personnages.

La réalisatrice, avec son savant mélange de fiction et de documentaire, nous pousse à réfléchir sur ces mouvements et ces coups de fouet que l'on doit donner à notre existence (le plus souvent possible!) pour la rendre plus agréable, plus passionnante, moins monotone.

Si le film force le respect, c'est en grande partie grâce aux performances magistrales de Pascale Bussières et d'Emmanuel Schwartz qui permettent véritablement à la sauce de prendre.

On se souviendra longtemps de la scène de Pascale Bussières dans un taxi new-yorkais. Un moment de grâce du film. La signature d'une grande actrice dont on ne dira jamais assez combien elle est magnifique.