En liberté!: décapant à souhait! ***1/2

Apprenant un jour que celui qu'elle a aimé était en fait un salaud, en plus d'être un pourri, la jeune femme, elle-même policière, décide de protéger l'innocent qui a été envoyé en prison à la place de son mari, et qui, justement, arrive au bout de sa peine. Or, ce dernier (Pio Marmaï) se réinsère plutôt mal dans la société.

Truffé d'idées originales et de bons dialogues, En liberté! se distingue grâce à des situations saugrenues, qui défilent à un rythme d'enfer. On retient notamment ce vol à main armée dans une bijouterie fréquentée par une clientèle particulière, ainsi que cette scène où l'amoureuse - Audrey Tautou - fait refaire son entrée à l'homme qu'elle aime parce qu'elle ne l'attendait pas.

Une belle réussite.

* * * 1/2

En liberté! Comédie de Pierre Salvadori. Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou. 1 h 48.

