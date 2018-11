A Sister's Song: opposition douce-amère ***

Estimant sa soeur malheureuse et son coeur asséché, Marina ramène Tatiana en Israël. Le malaise est palpable.

Tout cela est filmé avec beaucoup de retenue, de mélancolie, de douceur, de lenteur. C'est ici que la réalisatrice perd des points. Son intrigue avance à la vitesse de l'escargot, verse dans un mode contemplatif.

On aurait apprécié un peu plus d'énergie, de chocs des idées. Le moment le plus épicé survient lorsque la supérieure de Tatiana critique la vie diluée de Marina.

On aurait aussi aimé que la réalisatrice s'intéresse davantage au personnage de Gerondas et au regard que porte Tatiana sur lui.

Au chapitre de la direction artistique, nous avons retenu ces nombreuses, et jolies, prises de vue en extérieur. Elles seront mises en valeur dans un montage intéressant en postproduction.

* * *

A Sister's Song (V.F.: Le chant d'une soeur). Documentaire de Danae Elon. 1 h 20.

