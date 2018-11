The Ballad of Buster Scruggs: la mort leur va si bien...

The Ballad of Buster Scruggs

On sourira aussi ensuite à la mésaventure d'un voleur de banque (James Franco) dont la vie tient littéralement aux mouvements qu'effectue son fidèle cheval.

Appuyés par les images spectaculaires de Bruno Delbonnel, qui avait déjà signé celles d'Inside Llewyn Davis, leur film précédent, les Coen nous proposent un film à la fois inclassable et fascinant, qui prend racine à même la mythologie américaine.

On peut voir The Ballad of Buster Scruggs sur Netflix dès aujourd'hui.

NETFLIX. The Ballad of Buster Scruggs. Ethan et Joel Coen. Avec Tim Blake Nelson, James Franco et Liam Neeson. 2 h 12.