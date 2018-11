Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald: le retour des créatures fantastiques ***1/2 

Fantastic Beasts (Les animaux fantastiques) est la nouvelle saga écrite par J.K. Rowling et qui prolonge l'oeuvre de Harry Potter.

Le deuxième volet de la série, The Crimes of Grindelwald (Les crimes de Grindelwald) est plus sombre que le premier, l'humour a d'ailleurs été mis de côté et le genre se rapproche plus du suspense.

À l'intérieur du monde de la magie, des conflits divisent les troupes. Dumbledore (impeccable Jude Law) doit freiner les plans meurtriers de Gellert Grindelwald (Johnny Depp, qui laisse enfin tomber son jeu à la Jack Sparrow).

Pour y arriver, il demande à Newt Scamander (excellent Eddie Redmayne) de lui venir en aide... ce qu'il fera avec l'aide de ses attachantes créatures fantastiques.

La distribution est un des points forts de cette série; le jeu des acteurs est juste et charismatique. Par contre, on peut reprocher au film de traîner en longueur.