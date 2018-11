Suspiria: danse macabre ***1/2

Ceux qui aiment les habituels drames de moeurs de Luca Guadagnino risquent d'être sérieusement troublés par Suspiria. Le réalisateur italien de Call Me by Your Name s'est attaqué au remake du classique baroque du fantastique d'horreur de Dario Argento et premier volet (1977) de sa Trilogie des enfers. Une version, plus insidieuse que terrifiante, qui prend ses distances de l'original - une bonne idée -, mais qui ne réussit pas à atteindre les hauteurs de ses ambitions esthétiques et thématiques.

> La suite sur le site du Soleil

* * *

Suspiria. Drame d'horreur de Luca Guadagnino. Avec Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz. 2 h 32.

> Consultez l'horaire du film