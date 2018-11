Nos batailles: un portrait vibrant et subtil ***1/2

L'histoire: Très impliqué dans son entreprise pour combattre les injustices, un homme doit réorganiser sa vie familiale, professionnelle et amoureuse le jour où sa femme le quitte sans explication, sans espoir de retour.

L'expression «choisir ses combats» ne s'applique pas vraiment à Olivier. Pas plus qu'à la vaste majorité des gens, d'ailleurs.

En mêlant habilement l'intime et le social, Guillaume Senez propose un portrait vibrant et subtil de la vie contemporaine en évoquant à la fois les grands drames existentiels et le vécu au quotidien d'une famille de classe moyenne.

Tout semble subitement se dérober sous les pieds d'Olivier (Romain Duris dans l'un de ses meilleurs rôles). Sur le plan intime, il doit complètement réorganiser sa vie le jour où sa femme (Lucie Debay) le quitte de façon complètement inattendue.

Cette partie, dans laquelle Olivier doit jouer un nouveau rôle dans la vie quotidienne de ses enfants, n'est d'ailleurs pas sans rappeler, 40 ans plus tard, la prémisse de Kramer Vs. Kramer.