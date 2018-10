Bel Canto: s'égarer dans l'histoire **1/2

Le plus récent film de Paul Weitz (American Pie, About a Boy) s'inspire du roman du même nom d'Ann Patchett qui s'est elle-même inspirée d'un fait réel, la prise d'otages menée par le mouvement révolutionnaire Túpac survenue en décembre 1996 à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Pérou.

De là à dire que d'une transposition à l'autre, on s'est éloigné de la réalité, il n'y a qu'un pas. Que le réalisateur franchit allègrement. Cela se traduit en une histoire mièvre et digne d'une telenovela (après tout, on est en Amérique du Sud).

Plus le film avance et plus l'histoire s'enfonce dans une trame sirupeuse où l'on passe, lentement mais sûrement, d'une prise d'otages violente à la montée d'un douteux syndrome de Stockholm entre otages et rebelles. Avec, à la clé, pas une, mais deux histoires d'amour qui vont mal finir. Ne sortez pas vos mouchoirs pour autant.

Car les vedettes rassemblées dans cette distribution internationale sont incapables de faire vivre ce scénario qui, après un départ intéressant, devient beaucoup trop sage. En effet, dans la première demi-heure, le réalisateur propose une autre lecture de la prise d'otages que celle habituellement présentée au cinéma.