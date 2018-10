The Hate U Give: briser le silence ***

La manière dont on nous livre le tout laisse cependant à désirer. L'ensemble est un peu trop lisse, trop propre. À ce chapitre, Fruitvale Station, un autre film consacré à l'affaire Oscar Grant, nous avait davantage bousculé et ému.

De plus, The Hate U Give est traversé d'agaçantes ruptures de ton. On bascule en une seconde d'une atmosphère très détendue à de la tension exacerbée. Et ça recommence plusieurs fois. Quant au message sur la transmission de la haine, il nous est livré dans une scène clé à travers un personnage secondaire qui aurait dû être davantage approfondi.

L'ensemble est néanmoins efficace et Amandla Stenberg est convaincante dans ce personnage qui, constamment tiraillé entre deux personnalités, doit apprendre à mettre son pied à terre.

* * *

The Hate U Give (V.F.: La haine qu'on donne). Drame de George Tillman Jr. Avec Amandla Stenberg, K.J. Apa, Regina Hall, Algee Smith. 2 h 13.

> Consultez l'horaire du film