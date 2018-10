First Man: partir, revenir ****

Deux ans après La La Land, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure réalisation, Damien Chazelle nous plonge cette fois à l'époque de la course à l'espace, quand la NASA a mis tous les efforts requis pour atteindre le but ultime que le président Kennedy avait fixé: envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60.

En portant à l'écran le scénario qu'a écrit Josh Singer (Spotlight, The Post), qui s'est inspiré d'une biographie de Neil Armstrong rédigée par James R. Hansen, le cinéaste met ainsi au centre de son récit l'homme qui, le 21 juillet 1969, a posé sa botte sur le sol lunaire en y allant de l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire du monde: «Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.»

Au récit héroïque pompeux à la gloire du savoir-faire américain, Chazelle préfère une autre approche, celle du portrait intime. Et c'est bien tant mieux. Il colle ainsi davantage à la personnalité de celui qui, sans le chercher, a inscrit son nom dans l'histoire du monde contemporain. À cet égard, Ryan Gosling, qui incarne un Neil Armstrong très subtilement habité, transcrit parfaitement la nature de l'homme en se glissant dans la peau d'un héros très discret.

En commençant en 1961, à une époque où les Américains se faisaient battre à plate couture en ce domaine par les Soviétiques, le récit défile chronologiquement en relatant les grandes étapes des programmes Gemini et Apollo. Se tenant toujours très près de ses personnages, Chazelle nous fait vivre les expériences de l'intérieur, en privilégiant toujours l'aspect sensoriel plutôt que technique. On ne peut faire autrement que de vibrer - dans tous les sens du terme - à ces expériences, dont quelques-unes se sont d'ailleurs soldées par des drames. Visuellement, le film est grandiose. Il l'est tout autant sur le plan sonore, alors que les silences se révèlent aussi assourdissants que les cliquetis d'enfer entendus dans les boîtes de tôle utilisées pour les missions spatiales de l'époque.