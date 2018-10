Shut Up and Play the Piano: de l'exubérance à la douceur ****

Shut Up and Play the Piano

Il est captivant de voir dans quelles circonstances Gonzales a décidé de passer de l'exubérance à la douceur musicale quand il a sorti son album Solo Piano, en 2004. Il en avait assez d'être aussi intense, punk et fauché. Le succès qui a suivi a été fulgurant.

En entrevue, le réalisateur Renaud Letang, des mythiques studios Ferber de Paris, dit que le mot d'ordre lors de l'enregistrement de Solo Piano était de reproduire le son «d'un oncle qui joue du piano dans le couloir».

Depuis, tout est permis, ou presque, pour Gonzales. Des collaborations avec Teki Latex, Daft Punk et Jarvis Cocker, ainsi que des spectacles avec de grands orchestres européens.

Shut Up and Play the Piano fait avec brio la synthèse de tous les visages de Gonzales, du dandy excentrique au petit gars de Montréal qui a voulu être aussi bon que son frère musicien. Derrière sa désinvolture et ses bravades se cache de l'insécurité, voire une quête d'idéal.

Shut Up and Play the Piano est présenté en version originale anglaise avec sous-titres en français.

* * * *

Shut Up and Play the Piano. Documentaire de Philipp Jedicke. 1h22.

