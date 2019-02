Tous les Oscars seront remis en ondes

L'Académie des arts, des sciences et du cinéma avait annoncé lundi que les gagnants de quatre catégories - montage, direction photo, coiffure et maquillage, ainsi que court métrage de fiction - seraient honorés durant les pauses publicitaires afin de réduire la durée du gala d'environ 45 minutes et ainsi passer sous la barre des trois heures.

Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux et l'Académie est revenue sur sa décision, qui aurait lancé une rotation annuelle des catégories exclues du gala télévisé. Les 24 statuettes seront donc remises en direct, de sorte que les Québécois Marianne Farley (Marguerite) et Jérémy Comte (Fauve), en lice pour le meilleur court métrage, auront la chance de vivre pleinement le moment. - Pascal LeBlanc, La Presse