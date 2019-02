Nominations aux Oscars: Bradley Cooper s'est senti «gêné»...

Or, Bradley Cooper, qui a réalisé le film en plus d'en être la tête d'affiche au côté de Lady Gaga, n'a pas été nommé dans la catégorie de la meilleure réalisation, lui qui avait pourtant déjà eu droit à cet honneur aux Golden Globes, aux Critics' Choice Awards et, surtout, auprès de le Directors Guild of America.

Interviewé par Oprah Winfrey lors de l'enregistrement d'une émission spéciale, plus tôt cette semaine, Bradley Cooper a déclaré avoir eu une réaction instinctive quand il a relevé l'absence de son nom dans cette catégorie.

«La première chose ressentie est de la gêne, comme si je n'avais pas fait mon travail. Or, j'estime que, même si j'avais été nommé, cela ne devrait pas m'indiquer si j'ai bien fait mon travail ou pas. L'important est de faire quelque chose en laquelle tu crois.»

Il estime aussi que cet aspect de l'industrie - les récompenses - est complètement à part de la pratique du métier. «Il faut faire la part des choses, c'est ce que je dois faire actuellement», a-t-il dit.

Rappelons que Bradley Cooper a quand même obtenu deux nominations individuelles - dans les catégories du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté - et pourrait aussi mettre la main sur l'Oscar du meilleur film à titre de producteur d'A Star Is Born.

Source: IndieWire