Bohemian Rhapsody triomphe aux Golden Globes

Lors d'une cérémonie des Golden Globes riche en surprises, le film portant sur Freddie Mercury Bohemian Rhapsody a remporté les prix du meilleur film dramatique, devançant A Star Is Born de Bradley Cooper, et Glenn Close a été préférée à Lady Gaga pour le prix de la meilleure actrice.

Associated Press New York

La 76 e cérémonie des Golden Globes était animée par un duo atypique : l'actrice canadienne Sandra Oh et le comédien Andy Samberg.

Quelques minutes plus tard, la surprise était encore plus grande quand Bohemian Rhapsody a remporté le prix le plus convoité de la soirée, peu après que Rami Malek ait remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury.

Peu de gagnants avaient des chances de gagner considérées comme plus probables que Lady Gaga pour le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique lors de la cérémonie qui s'est tenue dimanche à Beverly Hills, en Californie. Mais l'actrice chevronnée Glenn Close a convaincu avec sa prestation dans The Wife en tant qu'épouse d'un auteur récompensé d'un prix Nobel.

Andy Samberg et Sandra Oh.

Plus tôt dans la soirée, Roma et son réalisateur, le Mexicain Alfonso Cuarón, ont été récompensés, une première étape vers un potentiel Oscar fin février.

Comme prévu, Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando et Andrew Wyatt ont remporté le prix de la bande sonore de A Star Is Born, le film que bien des observateurs s'attendaient à voir dominer la cérémonie.

Certains des visages auxquels Sandra Oh a fait allusion ont gagné des prix. Mahershala Ali, que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) a négligé pour son interprétation dans Moonlight - qui lui a valu un Oscar - a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans Green Book.

«Le cinéma, dans ce qu'il a de meilleur, bâtit des ponts entre les différentes cultures. Et tandis que nous franchissons ces ponts, nous devons prendre conscience que ces nouveaux visages ont beau paraître curieux, ils ne nous sont pas étrangers», a lancé Alfonso Cuarón.

Chouchou de la critique, Alfonso Cuarón, oscarisé pour Gravity en 2014, a aussi été sacré «meilleur réalisateur», face à des concurrents de poids comme Spike Lee (BlacKkKlansman) ou Bradley Cooper pour A Star Is Born.

Le cinéaste de 57 ans signe avec Roma un film très personnel, presque autobiographique, inspiré par son enfance à Mexico et une domestique employée par sa famille. Et il a d'ailleurs remercié la plateforme Netflix, qui l'a produit, pour «avoir propulsé ce film des plus improbables sur le devant de la scène». Un film Netflix pourrait-il être primé aux Oscars?

Côté comédie, c'est sans surprise Christian Bale qui a été sacré «meilleur acteur» pour son rôle de vice-président Dick Cheney dans Vice, portrait au vitriol du vice-président américain et de son ascension au pouvoir réalisé par Adam McKay.

Quant à la dernière production Marvel, Spider-Man: Into the Spider-Verse, qui met en scène un nouvel homme araignée à la fois noir et latino, elle a remporté le prix du «meilleur film d'animation» face à son principal concurrent, The Incredibles 2.

Mais les Golden Globes récompensent aussi les oeuvres de télévision, de plus en plus prisées des spectateurs et donc de plus en plus rentables et créatives.

Le vétéran Michael Douglas a ainsi été fait «meilleur acteur» pour son rôle dans la série Netflix The Kominsky Method.

The Americans a empoché le prix de la meilleure série télévisée dramatique, tandis que Richard Madden (Robb Stark dans Games of Thrones) a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans cette catégorie, pour son rôle dans Bodyguard.

Certains experts ont déploré la sélection de films très (trop ?) grand public, comme Black Panther (1,35 milliard de dollars de recettes en 2018) ou Crazy Rich Asians, au détriment d'autres jugés supérieurs en qualité, par les critiques internationales notamment.

- Avec Agence France-Presse