(Los Angeles) Mauvais garçons, mais recettes remarquables : le quatrième volet de Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence dans les rôles-titres s’est envolé au sommet du box-office nord-américain dès sa sortie, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Pour son premier week-end dans les salles, Bad Boys : Ride or Die a récolté 56 millions de dollars entre vendredi et samedi.

« Ce sont d’excellents débuts pour le quatrième épisode d’une saga de comédie d’action », analyse David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research.

« Les critiques sont tièdes, mais les retours venant des spectateurs sont très bons », ajoute-t-il.

Près de 30 ans après le premier Bad Boys, Will Smith et Martin Lawrence endossent à nouveau le rôle de deux policiers de Miami, cette fois-ci en croisade pour prouver l’innocence de feu leur ancien supérieur.

Les deux compères vont se retrouver à leur tour chassés par les forces de l’ordre.

The Garfield Movie est à la deuxième place après avoir dominé le box-office la semaine dernière. L’adaptation par Sony des aventures humoristiques du célèbre chat, fainéant et amateur de lasagnes, a récolté 10 millions de dollars.

Juste derrière, IF, l’histoire d’une jeune fille qui a le don de voir des créatures imaginaires, avec Cailey Fleming et Ryan Reynolds, obtient 8 millions de dollars.

À la quatrième place avec 7 millions de dollars pour son premier week-end dans les salles obscures : The Watchers de Ishana Shyamalan, fille du réalisateur du même nom.

Ce thriller d’épouvante met en scène une jeune femme incarnée par Dakota Fanning, qui se perd en forêt et se retrouve dans une maison isolée. Elle se retrouve alors observée par de mystérieux « guetteurs » avec des règles strictes.

Le dernier volet en date de la saga simiesque de science-fiction Kingdom of the Planet of the Apes est à la cinquième place avec 5,4 millions de dollars pour un total avoisinant les 150 millions de dollars en cinq semaines d’exploitation.