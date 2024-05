La Presse au 77e Festival de Cannes Xavier Dolan : « Je n’ai jamais dit que je ne ferais plus de cinéma »

(Cannes) Xavier Dolan me reçoit dans sa chambre du chic hôtel Majestic, sur la Croisette, où sont logés la plupart des invités de marque du Festival de Cannes. Le cinéaste québécois préside le jury de la section Un certain regard, où il a été lui-même accueilli en sélection officielle grâce aux Amours imaginaires (2010) et à Laurence Anyways (2012).