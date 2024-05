Morgan Spurlock dans le film Where in the World is Ossama bin Laden

(New York) Le documentariste Morgan Spurlock, nommé aux Oscars et qui a fait de l’’alimentation et des régimes américains l’’œuvre de sa vie, ne mangeant que chez McDonald’s pendant un mois pour illustrer les dangers d’un régime de restauration rapide, est décédé. Il avait 53 ans.

Associated Press

Spurlock est décédé jeudi à New York des complications d’un cancer, selon un communiqué publié vendredi par sa famille.

« Ce fut une triste journée, car nous avons dit au revoir à mon frère Morgan », a déclaré Craig Spurlock, qui a travaillé avec lui sur plusieurs projets. « Morgan a tellement donné à travers son art, ses idées et sa générosité. Le monde a perdu un véritable génie créatif et un homme spécial. Je suis tellement fier d’avoir travaillé avec lui. »

Spurlock a fait sensation en 2004 avec son révolutionnaire Super Size Me, et est revenu en 2019 avec Super Size Me 2 : Holy Chicken ! – un regard sobre sur une industrie qui transforme 9 milliards d’animaux par an en Amérique.

Spurlock était un cinéaste gonzo qui se penchait sur le bizarre et le ridicule. Ses touches stylistiques comprenaient des graphismes vifs et une musique amusante, mêlant un style de caméra « dans votre visage » à la Michael Moore avec son propre sens de l’humour et du pathos.

Depuis qu’il a exposé les industries de la restauration rapide et du poulet, il y a eu une explosion dans les restaurants mettant l’accent sur la fraîcheur, les méthodes artisanales, la qualité de la ferme à la table et les ingrédients d’origine éthique. Mais sur le plan nutritionnel, peu de choses ont changé.

« Il y a eu ce changement massif et les gens me disent : « Alors, la nourriture est-elle devenue plus saine ? » Et je réponds : « Eh bien, le marketing l’a certainement fait », avait-il déclaré à l’Associated Press en 2019.