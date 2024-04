Les péripéties des sœurs Gagnon seront portées au grand écran : KOTV a annoncé jeudi le début du tournage d’un film de Noël inspiré de la série télé L’œil du cyclone et qui portera un titre de circonstance : Le cyclone de Noël.

Le tournage de ce long métrage débutera le 14 avril et se poursuivra jusqu’au 7 mai. Réalisé par Alain Chicoine, le film prendra l’affiche le 8 novembre, à temps, donc, pour la période des festivités. Il sera ensuite disponible dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

La distribution comprend une grande partie des acteurs de la populaire série de Radio-Canada Télé, à commencer par Christine Beaulieu et Véronique Cloutier, qui interprètent les sœurs Isabelle et Éliane Gagnon. Patrick Hivon, Catherine Souffront, Danielle Proulx, Luc Senay, Emi Chicoine, Juliette Aubé et Joey Bélanger y reprendront également leur rôle.

Dans un communiqué, Les Films Opale, Les Productions KOTV et Radio-Canada ont ainsi présenté le scénario :

« Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu) croit dur comme fer à la magie de Noël : les recettes, les échanges de cadeaux, les lutins coquins et les traditionnelles photos de famille… Ses préparatifs commencent dès le lendemain de l’Halloween ! Mais cette année, tout semble se liguer contre elle. Les uns et les autres ont d’autres projets et, en ces temps de familles recomposées, Isabelle devra pédaler très fort pour garder sa gang autour d’elle à Noël. »