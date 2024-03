Après le succès de Wonka et des films Dune, Warner Bros. poursuit son association avec Timothée Chalamet. La vedette a signé un accord de premier regard avec le studio pour collaborer sur des projets en tant qu’acteur et producteur, a annoncé mardi Warner Bros.

Lindsey Bahr Associated Press

Cela ne veut pas dire que Chalamet ne peut faire des films qu’avec Warner Bros., mais simplement que le studio bénéficie d’un droit de premier refus. Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés, mais il s’agit d’un accord « pluriannuel ».

Les coprésidents et chefs de la direction de Warner Bros. Motion Picture Group, Mike De Luca et Pam Abdy, ont déclaré dans un communiqué qu’ils admiraient le soin qu’il accorde à son art et son « dévouement inébranlable à consacrer 100 % de son temps et de son attention à chaque projet ».

Dans un communiqué, Chalamet a déclaré à propos de M. De Luca et Mme Abdy : « Ce sont des chefs de studio qui croient en la vraie réalisation de films, et je suis très reconnaissant pour leur soutien en tant qu’acteur, producteur et collaborateur. Ce partenariat semble être une prochaine étape naturelle. Allons-y ! »

L’acteur de 28 ans a été producteur de Bones and All de Luca Guadagnino et sera producteur et interprète également dans le prochain « biopic » de Bob Dylan, A Complete Unknown, qui est actuellement en tournage.