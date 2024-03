Un cinéphile du Saguenay a pu voir Dune : Part Two avant de s’éteindre

Peu avant de mourir, un cinéphile en fin de vie du Saguenay avait exprimé un dernier souhait : voir le deuxième volet de l’épique saga Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Sauf que le film ne prenait pas l’affiche avant plus d’un mois. Et lui n’en avait plus pour longtemps.