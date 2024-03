(Santa Fe) Le procès et la condamnation d’une armurière de cinéma en lien avec un coup de feu mortel sur le tournage du western Rust ont donné à Alec Baldwin et à son équipe juridique une fenêtre inhabituelle sur la façon dont son propre procès se déroulera.

Morgan Lee et Andrew Dalton Associated Press

Un jury du Nouveau-Mexique a délibéré moins de trois heures mercredi avant de condamner l’armurière Hannah Gutierrez-Reed pour homicide involontaire dans la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Elle a été rapidement placée en détention dans l’attente de sa condamnation et risque jusqu’à 18 mois de prison.

Baldwin a été très présent dans les témoignages et les plaidoiries finales pendant deux semaines, qui ont souligné son autorité en tant que coproducteur et acteur principal de Rust. L’accusation et la défense du procès de Gutierrez-Reed ont disséqué des séquences vidéo de Baldwin avant le drame à la recherche d’indices sur les failles dans la sécurité des armes à feu.

Le procès de Baldwin est prévu pour juillet et impliquera le même juge et les mêmes procureurs ainsi que bon nombre des mêmes témoins. Baldwin a soutenu qu’il avait retiré le marteau de l’arme, mais pas la gâchette, et que l’arme avait tiré, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

De voir le procès de Hannah Gutierrez-Reed se dérouler est une aubaine pour Baldwin et son équipe juridique, selon Emily D. Baker, analyste juridique et ancienne procureure adjointe de Los Angeles qui n’a pas été impliquée dans l’affaire, mais qui, mais l’a suivie de près.

PHOTO LUIS SANCHEZ SATURNO, AGENCE FRANCE-PRESSE Hannah Gutierrez-Reed

« Ils se trouvent dans une position incroyable : ils peuvent observer ce procureur en action, voir comment ce juge travaille et savoir exactement ce que ces experts vont dire et comment ils se présenteront au jury », a expliqué Mme Baker mercredi.

Un expert en armement de la poursuite dans l’affaire Gutierrez-Reed a donné un témoignage solide, a déclaré Baker. Mais l’expert était d’accord avec ce que l’équipe de Baldwin disait depuis le début : que ce n’était pas son travail de vérifier l’arme, a-t-elle ajouté.

Le témoin expert et consultant en armes à feu de cinéma Bryan Carpenter a déclaré que des images montraient Baldwin tirant à blanc vers une caméra dans une zone interdite à courte portée, bafouant les protocoles de sécurité alors qu’il ordonnait aux membres de l’équipage de recharger rapidement son revolver et qu’il agitait une arme comme un bâton de pointage après la fin d’une scène. Une autre vidéo capte le son de Baldwin tirant avec une arme à feu après qu’un réalisateur ait crié « Coupez ! »

PHOTO GABRIELA CAMPOS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Les enquêteurs n’ont trouvé aucun enregistrement vidéo de la tragédie, qui a eu lieu lors d’une répétition dans une église de fortune, le 21 octobre 2021, sur un plateau de tournage à l’extérieur de Santa Fe. Mais le procès de Gutierrez-Reed comprenait des témoignages non divulgués de témoins oculaires.

Parmi ces témoins figurait Souza, qui a ressenti le choc de l’impact d’une balle alors qu’il se dirigeait vers le moniteur de la caméra – mais il n’a jamais vu l’arme qui lui a tiré dessus.

Un opérateur de caméra Dolly et l’aide-réalisateur Dave Halls ont également donné des récits viscéraux du tir du revolver et de ses conséquences. La scénariste Mamie Mitchell a témoigné que le scénario n’appelait pas Baldwin à pointer l’arme.

« La conduite d’Alec Baldwin et son manque de sécurité en matière d’armes à feu à l’intérieur de cette église ce jour-là sont des choses auxquelles il devra répondre », a déclaré la procureure Kari Morrissey dans la plaidoirie finale contre Gutierrez-Reed.

« Pas avec vous et pas aujourd’hui. Ce sera avec un autre jury, un autre jour. »

Morrissey et son co-avocat Jason Lewis ont présenté l’affaire contre Baldwin devant un grand jury en janvier et ont obtenu un acte d’accusation pour le seul chef d’accusation, ce qui leur donne deux voies de poursuite. Une analyse récente de l’arme leur a donné l’occasion de relancer l’affaire après le rejet d’une première accusation d’homicide involontaire contre Baldwin.