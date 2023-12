L’adaptation cinématographique du roman de Kim Thúy, Ru, a su attirer les Québécois au cinéma lors de sa première semaine à l’affiche. Le dernier film de Ridley Scott, Napoléon, se maintient quant à lui au sommet du top 10 des meilleures performances au guichet.

Nouvel arrivé dans le trio meneur du box-office, le film Ru prend la troisième place, avec des recettes de plus de 450 000 $ pour sa première semaine au grand écran.

Napoléon, mettant en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle du despote et premier empereur de France, accumule désormais près de 760 000 $ au box-office au Québec. Il figure ainsi au premier rang du palmarès pour une deuxième semaine d’affilé.

Le long métrage de Ridley Scott est suivi dans le classement par le nouveau volet de la saga Hunger Games, La balade du serpent et de l’oiseau chanteur, qui garde également la même place que la semaine passée, mais triple ses recettes, avec un cumulatif de 1,7 million $.

Les Trolls 3, Le souhait : Asha et la bonne étoile, The Marvels, Thanksgiving, Cinq nuits chez Freddy, Anatomy of a Fall et Saltburn complètement le top 10.